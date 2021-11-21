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الأهلي يضاعف المساحة المخصصة لاستقبال الأعضاء في انتخابات الجمعة

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الأهلي يضاعف المساحة المخصصة لاستقبال الأعضاء في انتخابات الجمعة الأهلي يضاعف المساحة المخصصة لاستقبال الأعضاء في انتخابات الجمعة

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تسعى إدارة النادي إلى بذل كل ما لديها من جهد من أجل راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء المشاركة في انتخابات الأهلي المحدد لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

وقامت الإدارة بمضاعفة مساحة المكان المخصص لاستقبالهم أثناء عملية التصويت، مع تخصيص مدخل محدد للدخول، وآخر للخروج تزيد مساحة المدخل الواحد على 8 أمتار، لمنع أي تزاحم أو تكدس، فضلا عن تخصيص ممرات للخروج بعيدا عن الأعضاء أثناء توجههم إلى الخيمة للإدلاء بأصواتهم؛ وذلك للحفاظ على سلامة الجميع، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

كما خصصت إدارة الأهلي العديد من اللجان الإرشادية أمام وبجوار خيمة التصويت؛ بهدف مساعدة الأعضاء في التعرف على اللجان الخاصة بهم خلال عملية التصويت، علما بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاصة بكل عضو.

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