«بينها وبين الله».. عائلة سهير البابلي تكشف وصيتها الأخيرة

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كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، الأحد، عن وصيتها التي أعلنت عنها قبل وفاتها، حيث توفيت عن عمر يناهز 86 عاما.

قال «طعيمة» في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: «وصية الحاجة سهير البابلي، لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث، لكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية بينها وبين الله عز وجل وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولا عدم التوقف عن الوقوف بجانب الأشخاص الذين كانت تهتم بهم».

أضاف: «طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب الذين يتم الاهتمام بهم وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاه لهم».

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما. ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. والفنانة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.