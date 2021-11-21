«حزب الله» اللبناني يعلق على عملية القدس

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علق «حزب الله» اللبناني على «عملية القدس»، واصفا إياها بالعملية البطولية.

وحسب بيان للحزب نشره موقع «النشرة» اللبناني، وصف العملية بأنها «بطولية نفذها الشيخ فادي أبوشخيدم في القدس المحتلة»، متقدما «بآيات التبريك إلى الأخوة المجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة».

وقال الحزب في بيانه، إن «هذه العملية هي رد طبيعي على الجرائم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات».

ولفت إلى أنها «تبعث برسالة قوية للإسرائيلي أن كل جرائمه وعملياته الإرهابية لن تبقى من دون رد، وهذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات».