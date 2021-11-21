  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحليق 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 450 سائحا أجنبيا

Print
تحليق 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 450 سائحا أجنبيا تحليق 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 450 سائحا أجنبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلقت اليوم الأحد 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، على متنها 450 سائحا من جنسيات أجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، عقب أخذ إشارة الطيران من الطيران المدني بمطار الأقصر الدولى.

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول بشركات البالون الطائر، إن سماء المدينة، تزينت اليوم بعدد 27 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، موضحاً أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة احتلالها لمكانة خاصة مع السياح لدرجة الأمان الذي تحظى به الشركات العاملة في مجال البالون، مما آهل المدينة لتحتل الترتيب الثالث عالميا.

أضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، التي تحافظ على امن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة