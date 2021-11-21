تحليق 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 450 سائحا أجنبيا

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حلقت اليوم الأحد 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر، على متنها 450 سائحا من جنسيات أجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، عقب أخذ إشارة الطيران من الطيران المدني بمطار الأقصر الدولى.

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول بشركات البالون الطائر، إن سماء المدينة، تزينت اليوم بعدد 27 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، موضحاً أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة احتلالها لمكانة خاصة مع السياح لدرجة الأمان الذي تحظى به الشركات العاملة في مجال البالون، مما آهل المدينة لتحتل الترتيب الثالث عالميا.

أضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، التي تحافظ على امن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.