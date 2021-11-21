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بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي بشأن انتهاء مدة عملها

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بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي بشأن انتهاء مدة عملها

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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

التفاصيل كاملة: لجنة لبيب تسلم الزمالك الثلاثاء للجهة الإدارية ومرتضى يتمسك بالعودة غدًا

وجاء البيان كالتالي:-

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. واليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

كما تؤكد لجنة الزمالك أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.

المصرى اليوم

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