فتيات إسنا وأرمنت يحصدن جوائز الإنشاد الديني بـ«الأقصر الأزهرية»

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شهدت قاعة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية صباح اليوم الأحد التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الديني الجماعي والفردي للفتيات للمرحلتين (الإعدادية والثانوية) على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأوضح عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، بأنه تم إجراء التصفيات النهائية الإنشاد الديني الجماعي وأسفرت نتائج المرحلة الإعدادية عن فوز فريق معهد الشيخ الأمير بالمركز الأول وحل فريق معهد فتيات أصفون بالمركز الثاني، بينما جاء فريق معهد فتيات عبدالمجيد حفني في المركز الثالث.

وفي المرحلة الثانوية فاز فريق معهد فتيات العنانية بالمركز الأول وحل فريق معهد فتيات البعيرات في المركز الثاني وجاء فريق معهد فتيات الدير في المركز الثالث.

أما نتيجة مسابقة الإنشاد الديني الفردي للمرحلة الإعدادية حصدت الطالبة جني أحمد شهدي معهد فتيات إسنا المركز الأول، وفازت بالمركز الثاني دنيا صلاح محسن معهد فتيات المحاميد قبلي وجاءت أسماء حسن عباس معهد فتيات عبدالمجيد حفني في المركز الثالث.

وفي الإنشاد الفردي للمرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول آية عبدالمنصف صلاح معهد فتيات المريس وجاءت رحمة محمد أحمد معهد فتيات البعيرات في المركز الثاني بينما جاءت مريم محمود عبدالمجيد معهد فتيات الدير في المركز الثالث، وتكونت لجنة التحكيم من نجاح زكي وسميحة سالم موجها العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة.

وأشرف على المسابقات كل من: أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعبدالجليل محمد عبدالجليل، مدير رعاية الطلاب، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد، موجه عام التربية الاجتماعية وشيرين محمد، ورجاء عبدالهادي، مسئولي الأنشطة الدينية والثقافية برعاية الطلاب.