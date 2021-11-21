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ضبط 330 طربة حشيش مع عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية

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ضبط 330 طربة حشيش مع عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية ضبط 330 طربة حشيش مع عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية والغربية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية والغربية، نشاط عدة عناصر إجرامية «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بنطاق محافظتى الإسكندرية والغربية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية حال استقلاله مركبة «توك توك» بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش 25 كيلوجراما ومبلغ مالى وهاتف محمول- سلاح أبيض، كما أمكن ضبط عنصرين إجراميين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات ومبلغ مالى وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و300 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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