السجن 3 سنوات لمتهم وسنة لـ4 آخرين شرعوا في قتل 3 أشقاء بكفر الشيخ

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قضت محكمة جنايات فوة في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، الأحد، بالسجن 3 سنوات للمتهم الرئيسي في أحداث العنف والبلطجة بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، وسنة واحدة مع النفاذ لـ4 متهمين، وعامًا واحدًا مع الإيقاف لمتهمين اثنين، وذلك لشروعهم في قتل 3 أشقاء بالقرية، مستخدمين أسلحة بيضاء في الواقعة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وخلال الجلسة دفع محامو المجني عليهم بمعقولية الواقعة، وتصورها، وتوقيت حدوثها، وفقًا لما جرى ثبوته من التحريات، فيما شهدت مرافعة محامي المتهمين السبعة مناقشة بينه وبين ورئيس المحكمة حول بعض بنود الاتهام، وكذا بعض ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتقرير الطب الشرعي.

تعود الأحداث إلى 2 مارس 2020، عندما شرع 7 متهمين في قتل 3 أشقاء وهم «ب.م.ع»، وشقيقيه «ح»، و«ا»، في مشاجرة، أسفرت عن إصابة الأشقاء، إثر خلافات بينهم داخل قرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق، فيما فشلت كل سبل محاولات الصلح فيما بينهم.

وشهدت وقائع القضية اتهام «أ.ا.ا»، الصادر بحقه السجن 3 سنوات، والـ6 الآخرين «ف..ا.إ.ا»، 46 عامًا، عامل، و«ش.ا.إ.ا»، 23 عامًا، بائع متجول، و«مم..أ.ق.ا»، و«أ.ا.ق.ا»، الصادر بحقهم السجن عامًا، و«م.ا.إ.ا.ا»، 34 عامًا، عامل، و«أ..ق.ع.ع.ا»، 53 عامًا، الصادر بحقهما الحبس عام مع إيقاف التنفيذ، وجميعهم يقيمون باحدي القري التابعة لمركز دسوق.

وثبت من تقرير الطب الشرعي، أنه يوجد إعاقة لأحد المجني عليهم في أحداث القضية يدعى «ب.م» في نهاية حركة ثني أصابع اليد اليسرى، وضعف بتكوين قبضة اليد الحرصية مع ضعف الإحساس مقابل أصبعي الخنصر، والبنصر باليد اليسرى، وإعاقة بنهاية حركتي ثني، وفرد الرسغ الأيسر، ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 15%.