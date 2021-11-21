«نطقت الشهادة 10 مرات».. أسرة سهير البابلي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وقال رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، لـ«المصري اليوم»: «إن الفنانة توافها الله منذ ساعتين فقط»، مؤكدًا أن الفنانة رددت الشهادة 10 مرات.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.