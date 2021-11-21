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وزير الصحة : الحالة الوبائية لا تستدعي الإغلاقات أو العودة لحظر التجول

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وزير الصحة : الحالة الوبائية لا تستدعي الإغلاقات أو العودة لحظر التجول وزير الصحة : الحالة الوبائية لا تستدعي الإغلاقات أو العودة لحظر التجول

جى بي سي نيوز  :- عقدت اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا اجتماعا، السبت، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة استمعت خلاله إلى تقييم للحالة الوبائية قدمه وزير الصحة ووزير الداخلية وممثلون عن مركز الأمن وإدارة الأزمات.

وفي الوقت الذي أشار فيه وزير الصحة فراس الهواري، إلى الارتفاع في حالات الإصابات خلال الأيام الماضية، إلا أنه أكد جاهزية القطاع الصحي في المملكة للتعامل مع الحالة الوبائية التي لا تستدعي الإغلاقات أو العودة إلى أي من أشكال الحظر التي جرى العمل بها سابقا.

وتقدمت اللجنة الإطارية العليا بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت، وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية.

جي بي سي نيوز

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