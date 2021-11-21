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أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

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أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية أمير منطقة مكة يرأس اجتماع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق.

وناقش الاجتماع أعمال البرنامج في المنطقة وأهدافه الرامية لإحداث تنمية مجتمعية عند تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ووضع السياسات والمعايير الخاصة في ذلك، إضافة إلى تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها والمتعلقة بالشأن التنموي، كذلك إعادة توطين السكان ودعمهم وفق خطط وبرامج تنفيذية تستند إلى دراسات ميدانية يشارك فيها مراكز البحوث وبيوت الخبرة


الوطن السعودية

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