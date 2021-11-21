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«الداخلية»: ضبط 176 قطعة سلاح وتنفيذ 85 الف حكما قضائيا

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«الداخلية»: ضبط 176 قطعة سلاح وتنفيذ 85 الف حكما قضائيا «الداخلية»: ضبط 176 قطعة سلاح وتنفيذ 85 الف حكما قضائيا

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (176) قطعة سلاح نارى، (263) قضية مخدرات وتنفيذ (84902) حكما قضائيا متنوعا.

قالت الداخلية في باين اليوم الأحد: «قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 176 سلاحا ناريا مع 166متهما، كما تم تنفيذ (84902) حكم قضائى متنوع».

وأضافت: «كما تم ضبط (263) قضية مخدرات مع (278) متهما، كما تم ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (7) متهمين، ارتكبوا (25) حادث سرقة متنوعة، كما تم ضبط (33) متهما، كما تم ضبط (25) متهما لممارستهم أعمال البلطجة».

وتابعت: «وتم ضبط (342) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (4 سيارات)، وضبط (26443) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (67) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم».

المصرى اليوم

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