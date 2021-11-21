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عاد فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح إلى طريق الانتصارات بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه أرسنال بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت 20-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تبادل الفريقين أحداث الشوط الأول حتى تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 لينتهي الشوط بتقدم ليفربول 1-0.

وفي الشوط الثاني تسيد ليفربول مجريات اللعب تماما وسجل جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 52، ووضع محمد صلاح بصمته خلال اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم البديل تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-0.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف تشيلسي 29 نقطة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 20 في المركز الخامس.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد أرسنال ومباريات اليوم السبت 20-11-2021 اضغط هنــــــا

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مباراة ليفربول وآرسنال في الدورى الإنجليزى

بدأ الفريقين المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

الدفاع: ارنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

الوسط: فابينهو - الكنتارا - تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

وعلى مقاعد البدلاء: كيليهر - كوناتي - هندرسون - مينامينو - فيليبس - جوردون - بيك - مورتون - برادلي.

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: تومياسو - جابريل - وايت - تافاريز.

الوسط: بارتي - سامبي - سميث رو.

الهجوم: ساكا - لاكازيت - أوباميانج.

وفي البدلاء: لينو - سيدريك - هولدنج - تيريني - مايتلاند - نايلز - محمد النني - اوديجارد - بيبي - مارتينيلي.

د15: التعادل السلبي مستمر مع هجوم لـ ليفربول وتحفظ دفاعي لـ أرسنال

د20: استحواذ من جانب ليفربول دون وجود محاولات خطيرة حتى الآن

د23: هجمة مرتدة من أرسنال تنتهي عند ساكا الذي يسدد على مرمى ليفربول ولكن فان دايك يبعد الكرة

د29: عرضية رائعة من أرنولد تصل لتياجو الذي يسدد من لمسة واحدة ويتصدى لها حارس أرسنال ثم يتابعها ماني بتسديدة لتخرج إلى ركلة ركنية بعد تصدي آخر من الحارس

د33: كارت أصفر لكل من ارتيتا وكلوب بعد اشتباك لفظي بسبب تدخل ماني على تيمياسو

د35: ماني يمرر الكرة إلى تسيميكاس الذي يرسل تمريرة متقنة إلى محمد صلاح يسددها مباشرة ولكن حارس آرسنال يتصدى

د39: ماني يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

د52: جوتا يستغل خطأ دفاعي ويراوغ المدافع والحارس ويسجل هدف ليفربول الثاني

د53: خروج نكونجا ونزول مايتلاند

د67: خروج لاكازيت ونزول اوديجارد

د73: جووووووووول محمد صلاح يستقبل عرضية ماني ويسجل هدف ليفربول الثالث

د76: خروج جوتا وتشامبرلين ونزول مينامينو وهندرسون

د77: مينامينو يضيف الهدف الرابع بعد أقل من 30 ثانية من دخوله من صناعة ارنولد

د83: نزول محمد النني وخروج توماس بارتي

د84: خروج الكانتارا ونزول مورتون

نهاية المباراة