«تزيين أسوار الملاعب».. مبادرة لاستغلال طاقات الشباب في محافظة القليوبية (صور)

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة تحت شعار «تزيين أسوار الملاعب» والتي تستهدف تزيين أسوار المراكز بألوان علم مصر والرسومات التاريخية والفنية والشعارات الوطنية، والشعارات التربوية، لبث قيمة الإنتماء وحب الوطن لدى الشباب وإضفاء رونق حضاري على أسوار الملاعب ويأتى ذلك في إطار إستراجية الدولة والقيادة السياسية بما يساهم في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة والاستفادة من الطاقات الشبابية.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان المبادرة يتم تنفيذها في ٦٥ مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية تم إختيارها والتنسيق مع المراكز والإدارات الفرعية لدراسة المراكز التي بها أسوار تناسب تنفيذ المبادرة وتقدم خدمة جمالية وفنية وتربوية ليس فقط لرواد المراكز بل وللماره وأهالي القرى كنوع من الخدمة المجتمعية التي تقدمها مراكز الشباب

اكد «الصبروط: على أهمية الأنشطة المجتمعية والفنية وربطها باحتياجات المجتمع المحلى لتنمية روح الإنتماء لدي المواطن وغرس ثقافة الحفاظ على المظهر الجمالى وإستغلال طاقات الشباب في عمل يعود بالنفع على مجتمعهم

تزيين أسوار الملاعب فى القليوبية

تزيين أسوار الملاعب فى القليوبية