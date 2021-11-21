السكة الحديد تعدل مواعيد القطارات اليوم

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد عدد من القطارات بالوجه البحري وذلك اعتبارا من غدا الاثنين ٢٢ نوفمبر، وذلك ضمن خطة التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب.

وقال بيان الهيئة ان القطارات التي تم تعديلها هي كالتالي :-

أعتبارا من يوم 11/22/ 2021

أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر).

إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز.

إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز.

ثانيا: تعديل ميعاد

- تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا.

تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة.

تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين.

سيتم إمتداد مسير قطار 657 إلى محطة محرم بك بدلا من الضبعة.

ثالثا: اعتبارا من يوم 2012/11/23

سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة.