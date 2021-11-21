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الجريدة الرسمية تنشر قرار ات جديدة لتقنين استيراد وتصنيع السجائر الإلكترونية

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الجريدة الرسمية تنشر قرار ات جديدة لتقنين استيراد وتصنيع السجائر الإلكترونية الجريدة الرسمية تنشر قرار ات جديدة لتقنين استيراد وتصنيع السجائر الإلكترونية

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أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة.

واعتمد القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة تكون لها عده مهام واختصاصات بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية( السجائر الإلكترونية - السائل الإلكتروني) وهي :

1 – دراسة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج السجائر والسائل الإلكتروني والشركات ذات صلة في هذا المجال وجمع جميع البيانات الخاصة بها وأهمها نتائج تحليل هذه منتجاتها داخل معامل الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة أو معامل أخرى معتمدة من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.

2 – التحقق من مدى مطابقة منتجات السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني من المواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية والصادر لها قرار وزاري سابق.

3 – إعداد قاعدة بيانات بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني.

4 – إصدار قرارات اعتماد تحليل منتجات تلك الشركات المستوردة في معامل الهيئة أو معامل معتمدة أخري.

5 - إعداد قوائم بيضاء للشركات المستوردة لمنع الغش وإتاحتها على موقع الهيئة.

6 – إصدار خطاب من الهيئة يفيد تسجيل الشركات بالهيئة بعد سداد التكاليف.

العدد 260 - مؤمن by Osama Almahdy on Scribd

المصرى اليوم

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