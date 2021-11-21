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بسيوني : محدش ضامن مكانه في وهذا اللاعب طُلم كثيرا

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بسيوني : محدش ضامن مكانه في المنتخب وهذا اللاعب طُلم كثيرا بسيوني : محدش ضامن مكانه في وهذا اللاعب طُلم كثيرا

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أشاد عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش باختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب .

وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية «كيروش فتح باب على مصراعيه لجميع اللاعبين، ولم يعد هناك لاعب ضامن مكانه داخل القائمة أو التشكيل.

وأكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن انضمام مهند لاشين لاعب وسط الفريق العسكري لقائمة منتخب مصر تأخر كثيرا.
وقال بسيوني «مهند مستواه ثابت منذ فترة، وهو لاعب مميز يجيد القيام بأدواره الدفاعية والهجومية على حد سواء، بالإضافة إلى مجهوده البدني المتميز».
واضاف بسيوني «تحدثت في السابق مع جهاز المنتخب من أجل ضم لاشين، وتم وعدي بوجوده خلال البطولة العربية، وهو ما حدث بالفعل».

المصرى اليوم

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