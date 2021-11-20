مياه سيناء: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى

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أكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، الدفع بعدد ٤٠ سيارة ومعده لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة بجنوب سيناء.

أوضح أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى بقطاع جنوب سيناء، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء، كما شهدت مدينة ابو زنيمة تجمعات سيل قبل مدخل المدينة وجاري المتابعة حالياً من الشركة.

وأشار «عرفة» أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع والوضع حاليا تحت السيطرة، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد على اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية خلال العمل، ووجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار اول بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وإنعقاد لجنة الازمات والطوارئ بالشركة على مدار الساعة.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الامطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.