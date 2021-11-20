ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، ملابسات القبض على 5 من العناصر الإجرامية من المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حفر أحد الأشخاص، له ملعومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبرفقته 4 أشخاص، وتبين وجود 3 حُفر عمق كل منها نحو 3 أمتار، والأدوات المستخدمة فـي الحفر.

كما ضُبط 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام «يشتبه فـى آثريتها»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها.

وأضاف مالك المسكن بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، بعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بآثريتها، واتُخذت الإجراءات القانونية.