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استعدادا للتقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها

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استعدادا للتقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها استعدادا للتقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها

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اعلنت مستشفيات جامعة بنها، حالة الطوارئ، بجميع الأقسام والمستشفيات التابعة، برئاسة عمرو الدخاخني المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة.

وقال بيان صحفي، السبت، إن فريق عمل وحدة الأزمات والكوارث بالمستشفيات برئاسة المهندسة آن بولس مدير الوحدة، قام بوضع خطة متكاملة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة، وذلك في اطار الإستعدادات المستمرة التى تقوم بها الوحدة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل تأمين المولدات ولوحات الكهرباء، والعمل على ازالة أي معوقات تخص منظومة الإطفاء والحريق، والتدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ.

جديرا بالذكر أن فريق عمل وحدة الازمات والكوارث يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع أي ازمات والقيام بحلها بشكل سريع، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

المصرى اليوم

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