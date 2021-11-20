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في الجولة الـ12 من الدوري.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الحزم

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في الجولة الـ12 من الدوري.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الحزم في الجولة الـ12 من الدوري.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الحزم

في الجولة الـ12 من الدوري.. الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الحزم

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بالرس.

وكان الفريق الاتفاقي قد وصل صباح اليوم للقصيم تحضيرًا لمواجهة مضيفهم الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده مساعد المدرب، الصربي داركوتيزوفيتش، قد اشتمل على تمارين لياقية تنافسية بالكرة، ومن خلال السرعات الثنائية، ثم أدى الفريق تدريبًا تكتيكيًّا، واختُتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وبعد نهاية التدريب عادت القائمة المختارة للانتظام في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الرس حتى موعد مواجهة الفريق مع الحزم عند الساعة الـ3:15 من عصر يوم غد الأحد على ملعب نادي الحزم بالرس.

الحزم الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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