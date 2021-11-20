محافظ البحيرة عن موجة الطقس: «الأمور تحت السيطرة.. وبكرة إجازة للمدارس»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على حالة الطقس السيئة التي تمر بها المحافظة قائلًا: «الحمدالله الأمور تحت السيطرة ولكن كمية الأمطار التي تساقطت على المحافظة غير مسبوقة»، مشيرا إلى أنه منذ أمس يعمل على إزاحة المياه من الشوارع.

وأوضح «أمنة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم السبت: «اننا شهدنا أمطار على جنوب البلاد بالمحافظة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء أمس، وكانت غزيرة جدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم واستمرت من 12.5 صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، ثم بدأت الأمطار مرة أخرى من الساعة 1.5 ظهرا ومستمرة حتى الأن.

وتابع محافظ البحيرة، أن هناك 1262 معدة على الأرض للتعامل مع الأمطار، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة ولايوجد خسائر حتى الأن.

وأعلن تعطيل الدراسة غدا بالمدارس العامة والأزهر والجامعات، للحفاظ على أبنائنا الطلاب.