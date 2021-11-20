أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ البحيرة عن موجة الطقس: «الأمور تحت السيطرة.. وبكرة إجازة للمدارس»

Print
محافظ البحيرة عن موجة الطقس: «الأمور تحت السيطرة.. وبكرة إجازة للمدارس» محافظ البحيرة عن موجة الطقس: «الأمور تحت السيطرة.. وبكرة إجازة للمدارس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على حالة الطقس السيئة التي تمر بها المحافظة قائلًا: «الحمدالله الأمور تحت السيطرة ولكن كمية الأمطار التي تساقطت على المحافظة غير مسبوقة»، مشيرا إلى أنه منذ أمس يعمل على إزاحة المياه من الشوارع.

وأوضح «أمنة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «»، اليوم السبت: «اننا شهدنا أمطار على جنوب البلاد بالمحافظة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء أمس، وكانت غزيرة جدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم واستمرت من 12.5 صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، ثم بدأت الأمطار مرة أخرى من الساعة 1.5 ظهرا ومستمرة حتى الأن.

وتابع محافظ البحيرة، أن هناك 1262 معدة على الأرض للتعامل مع الأمطار، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة ولايوجد خسائر حتى الأن.

وأعلن تعطيل الدراسة غدا بالمدارس العامة والأزهر والجامعات، للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه