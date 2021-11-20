مسؤول عسكري أمريكي يؤكد استمرار دعم اليمن و«قيادته الشرعية»

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قال قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق بحري براد كوبر، السبت، إن بلاده «ستستمر في دعم الشعب اليمني، وقيادته الشرعية وقواته المسلحة في معركة استعادة الدولة، وتأمين اليمن والمنطقة وطرق الملاحة الدولية».

جاء ذلك خلال لقاء كوبر مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على هامش مشاركتهما في مؤتمر «حوار المنامة» المنعقد بالعاصمة البحرينية.

ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء عن رئيس هيئة الأركان اليمني إشادته بالموقف الأميركي الداعم لـ«الشرعية الدستورية»، الممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق لمستجدات المعارك التي يخوضها الجيش اليمني، مدعوماً بتحالف دعم الشرعية، «في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتأمين اليمن والمنطقة، من المخططات الإيرانية التخريبية الإرهابية».