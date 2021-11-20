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أخصائية تغذية: ممارسة الرياضة يؤدي إلى مشاكل بالغضاريف في هذه الحالة

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أخصائية تغذية: ممارسة الرياضة يؤدي إلى مشاكل بالغضاريف في هذه الحالة أخصائية تغذية: ممارسة الرياضة يؤدي إلى مشاكل بالغضاريف في هذه الحالة

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قالت سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن النوم أو ممارسة الرياضة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى مشاكل في الغضاريف، كما أن حمل الحقيبة المدرسية قد يؤدي غلى مشاكل كثير للطلاب

وتابعت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن مشكلة التهاب المفاصل ليس مرتبطة بعمر معين، مشددة على ضرورة الاهتمام بالهيكل العظمي، حتى لا يحدث التهاب مفاصل، وبالتدريج يصل مريض التهاب المفاصل إلى تآكل الغضاريف المسؤولة عن سهولة الحركة، وبعد ذلك يبدأ العظام في الصدام ببعضه.

ولفتت إلى أن الكثير من مرضى التهاب المفاصل يلجئوا إلى تسكين الآلام بدلاً من العلاج، وهذا خطأ للغاية، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، والوصول إلى مشكلة أكبر.

المصرى اليوم

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