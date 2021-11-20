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تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية

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تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية

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أمر اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، بالعمل على تحويل حى السلام الذي يقع في نطاقه العمارات السكنية المخصصة لإقامة وتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول إلى منطقة جاذبة للتنمية المستدامة ومجتمع عمرانى متكامل الخدمات والمرافق واللاند سكيب.

وفي إطار ذلك، سيتم تفعيل مجمع الخدمات ليضم مخبزا للخبز البلدى ومنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية داخل 8 محلات تجارية مع حضانة للأطفال ومعرض للكتاب ومكتب بريد ومسجد ووحدة صحية، بالإضافة إلى إستكمال وتجهيز باقى الوحدات السكنية لإستقبال أي أعداد من الأسر المتضررة .

المصرى اليوم

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