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الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات

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الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة تعرضت اليوم لسقوط الأمطار، وشهدت القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وسوف تتجدد مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هذه الأمطار لا قلق منها وسوف تمتد إلى بعض محافظات شمال الصعيد.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة وتكون رعدية حاليا.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الرياح المثيرة للرمال لن تستمر للساعات المقبلة، مؤكدة أن الإسكندرية تحت تأثير الأمطار منذ مساء أمس وحتى الآن، موضحا أن كفر الشيخ والبحيرة تأثرت بأمطار غزيرة ورعدية.

ولفتت إلى أن بعض المحافظات قد تشهد سيولا خفيفة نظرا لظروفها الجغرافية، محذرة من الخروج للشوارع أو قيادة السيارات نظرا لتجمعات المياه في المناطق الشمالية، موضحة أن الكثافة المرورية تعيق شفط مياه الأمطار.

وأضافت أن الأجواء الحالية التي يعيشها المصريون هي معتادة في الخريف من كل عام، حيث قد يرى المواطنين 4 فصول في يوم واحد، كما حدث اليوم في بعض المناطق سطوع الشمس والإحساس بالبرودة والأمطار.

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن حدة الظروف الجوية والتقلبات زادت بسبب التغيرات الجوية، مشيرة إلى أن الأمطار تستمر غدًا ولكنها أقل كثافة من التي شهدتها المحافظات اليوم.

واختتمت أن الوضع تحت السيطرة في كل المحافظات، ولم تحدث مشاكل أو انهيارات كتلك التي شهدتها أسوان، مستبعدة تكرار المشهد الذي رأيناه في البحر الأحمر وأسوان.

المصرى اليوم

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