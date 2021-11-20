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محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة آثار السيول ورفع القمامة والمخلفات

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محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة آثار السيول ورفع القمامة والمخلفات محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة آثار السيول ورفع القمامة والمخلفات

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بالإسراع في رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، وأيضاً وسط الأحياء والمناطق السكنية، وهو الذي يتوازى مع أعمال الرصف ورفع الكفاءة والتجميل والتشجير والدهانات لبلدورات الأرصفة وخاصة بعد إنجاز مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة بطرق وشوارع كورنيش النيل والسادات، وفيله / الشلال، والمطار، والمسلة، وشرق البندر، والفنادق، وخلف المقاولون العرب .

وشدد على سرعة إنهاء ترميم ورصف مسافة 400 متر من طريق الشلال / السد العالى شرق والذى تعرض لإنهيار جزئي بسبب السيول حيث تم نهو تنفيذ الجسر الترابى والتربة الزلطية، كما كلف محافظ أسوان مجموعة العمل، التي تضم مسئولي الأجهزة التنفيذية برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالمرور الميداني لمتابعة الجهود المبذولة بمختلف المناطق والطرق والشوارع والمحاور لتلافى أي ملاحظات مع سرعة العمل لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية.

المصرى اليوم

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