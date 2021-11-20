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تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

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الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

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انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، وقد قام مجلس الوزراء بنفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنبأ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، مُؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء، مُشدداً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مٌهيباً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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المصرى اليوم

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