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مدرب مالي: إمكانيات ديانج تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا

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مدرب مالي: إمكانيات ديانج تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا مدرب مالي: إمكانيات ديانج تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا

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أثنى محمد ماجاسوبا، المدير الفني للمنتخب المالي لكرة القدم، على الأداء الذي يقدمه أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، سواء مع منتخب بلاده أو الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وقال ماجاسوبا، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «ديانج لاعب رائع ويتطور باستمرار».. مضيفًا: «نجم الأهلي يمتلك قدرات فنية وبدنية كبيرة تجعله لاعبًا مميزًا ودائمًا يبذل مجهودًا كبيرًا وسيتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة».

وأشار: «ديانج أثبت أنه لاعب مميز وسط كوكبة من اللاعبين الرائعين بصفوف فريق الأهلي».. مشددا في الوقت ذاته: «إمكانيات أليو ديانج تؤهله للعب بشكل جيد مع أي فريق بالعالم».

وأوضح: «تألق ديانج مع الأهلي منحه فرصة التواجد دائمًا في قائمة منتخب مالي».. مشيرا إلى أن منتخب مالي مستعد لمواجهة أي فريق بعد تأهله للمرحلة الفاصلة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وقال ماجاسوبا: «المنتخبات العشرة المتأهلة قادرة على تمثيل القارة السمراء جيدًا في المونديال».. مضيفًا :«قارة أفريقيا تستحق مشاركة أكثر من 5 منتخبات في بطولات كأس العالم المقبلة بفضل تطور منتخباتها وامتلاكها لاعبين محترفين في أفضل الأندية العالمية».

واختتم ماجاسوبا تصريحاته بالقول: «الجيل الحالي للمنتخب المالي قادر على تحقيق الكثير رغم عدم امتلاكه محترفين في أندية كبرى بأوروبا على غرار جيل سيدو كيتا وعمر كانوتيه»، كما أكد أن محمد صلاح لاعب استثنائي لكن صوته في اختيارات جائزة «ذا بيست» المقدمة من فيفا لأفضل لاعب في العالم سيذهب للاعب جزائري أو مغربي.

المصرى اليوم

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