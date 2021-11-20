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واتفورد يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

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واتفورد يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي واتفورد يكتسح مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

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اكتسح واتفورد الإنجليزى، نظيره مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعمق فريق واتفورد جراح العملاق الإنجليزى، الذي يقدم أداء سيئا مع المدير الفنى اولى جونار سولشاير ويحقق نتائج متذبذبة.

وجاءت رباعية واتفورد عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق 28، 44، 92 و96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير في الدقيقة 69، ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 17 نقطة، ليقبع في المركز السابع، فيما احتل واتفورد المركز الـ 15 بغد وصوله للنقطة 13.

المصرى اليوم

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