لابورتا يعلق على أنباء عودة ميسي وإنيستا إلى كامب نو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا حقيقة عودة النجمين ليونيل ميسي وأندريس إنيستا إلى الفريق الكتالوني.

وأثيرت تكهنات كثيرة خلال الساعات الماضية بشأن عودة ميسي وإنييستا إلى «كامب نو»، بعدما أصبح تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، إلى جانب عودة داني ألفيس.

وأكد خوان لابورتا أن كلا اللاعبين يمكن أن يعودا إلى النادي في المستقبل لتولي أدوار إدارية، لكنه ليس واثقًا من إمكانية ظهورهما كلاعبين برشلونيين مرة أخرى.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات رئيس برشلونة والتي جاء فيها، «أعلن اللاعبان بأنفسهما أنهما يرغبان في العودة إلى برشلونة، لذلك لا يمكن استبعاد حدوث هذا الأمر، أنا لا أتحدث عن عودتهما كلاعبين، بل كمدربين».

وأضاف: «في الوقت الحالي، لا يبدو أنه يمكن أن يحدث ذلك، لأن كليهما يملكان عقدًا ساري المفعول، ولكن من يدري».