أخبار عاجلة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب -
الانشاد الديني تفتتح فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالاسماعيلية -
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بالطرق والكباري بقضية رشوة في الدقهلية -
وزير الطيران يكشف تفاصيل إيقاف حركة الطيران من وإلى جنوب إفريقيا -
بايرن ميونخ يعتلي صدارة الدوري الألماني بفوز صعب على أرمينيا بيليفيلد -
وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي -
رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز التعريب والترجمة -
بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو) -
بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو) -
مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» ()

Print
البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» (فيديو) البرومو الرسمي لمسلسل «قواعد الطلاق الـ45» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلقت الشركة المنتجة، لمسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» الإعلان الرسمي للمسلسل الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية يوم 21 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

المسلسل من 45 حلقة، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، جيهان الشماشرجي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)

وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو)

بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو)

بعد رفع قضايا حجر عليه بسبب الميراث.. رشوان توفيق يكشف عن ممتلكاته (فيديو)

بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو)

بسبب ابنته.. رشوان توفيق يبكي على الهواء: «أصعب محنة أعيشها» (فيديو)

خبير لوائح يكشف خطأ الأهلي الذي أبعد العامري فاروق عن مجلس الإدارة .. فيديو

خبير لوائح يكشف خطأ الأهلي الذي أبعد العامري فاروق عن مجلس الإدارة .. فيديو