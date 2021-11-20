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أطلقت الشركة المنتجة، لمسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» الإعلان الرسمي للمسلسل الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية يوم 21 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

المسلسل من 45 حلقة، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، جيهان الشماشرجي.