محافظ الجيزة يتفقد تطوير ميدان الجلاء ومحاور البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان الجلاء وشوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال .

وحرص المحافظ على معاينة التزام الشركة بتلافي بعض الملاحظات في الأعمال قبل الاستلام مؤكدا على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال على أكمل وجه وبالجودة المحددة لما لتلك المحاور من أهمية.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات إزالة بعض العوائق والمنشآت التي تحجب رؤية النيل موجها بتحقيق الانضباط بمسار تلك المحاور.

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة الميدانية مع الشركة المنفذة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير لشارع النيل للتأكد من الالتزام بكافه المعايير المحددة مع الاهتمام بدعم الجزر الوسطي بالنخيل والنقاط الخضراء لإضفاء المظهر الجمالي.

كما وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعه نهو الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق انجاز أكبر للأعمال مع التنبيه على المنشات التجارية والمطاعم الواقعه بنطاق الاعمال بضرورة الحفاظ على ما تم انجازة وعدم التعدي على الارصفه والطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ووجه المحافظ الشركة المسئوله عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية لاهميتها خلال فصل الشتاء لعدم تأثير الامطار على الحركة المرورية بالشارع .

كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاه لكوبري الجامعه موجها برفع كفاءتهم بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع .

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تجميل ميدان الجلاء ورفع كفاءة الإنارة والمسطحات الخضراء موجها بتنفيذ الاعمال على أعلي مستوي لما له من أهمية باعتباره أحد الميادين العريقه بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والسيد طه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة.