تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين» تشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج «هي تقود»

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شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، حفل إطلاق مؤسسة شباب القادة المسابقة النهائية لبرنامج (هي تقود She Leads) للعام الثاني على التوالي، والذي انعقد بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة

يعد برنامج (هي تقود) هو الأول من نوعه في مصر ويستهدف تنمية مهارات وأفكار طالبات التعليم الفني وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة لهن، عبر توفير التدريب اللازم لهن وربطهن بحلقة وصل مع القطاعين العام والخاص وكذلك دور الإعلام في تسليط الضوء على مشروعاتهم.

ويتنافس من خلال البرنامج هذا العام ١٠٠ فتاة بمجمل ٢٧ مشروع، تم اختيارهم من بين ٥٠٠ متقدمة بإجمالي ١٥٠ مشروع، من المدارس الفنية بالإسماعيلية والقاهرة، وهو العدد الذي يعادل ضعف المتنافسات في العام الماضي حيث كان عددهم ٥٠ فقط.

بدأت الفاعلية بفيلم تسجيلي رصد رحلة البرنامج، بمدارس القاهرة والسلحدار والكهربائية بالإسماعيلية بنات ومدرسة WE

وقدم النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للفتيات المشاركات بالبرنامج وللمجلس القومي للمرأة الذي سعى للوصول لأكبر عدد ممكن من الفتيات، وللدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي دعم المشروع بشدة وقدم لهم كافة الدعم والتسهيلات وساعدهم في دخول المدارس الفنية والتعاون معها.

وأضاف فتحي أنه بعد تشجيع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة للفكرة أرسلوا خطابا لوزير التربية والتعليم والذي تحمس بدوره لها وعقد معهم اجتماعا سألهم في بدايته سؤالا هاما وهو ما هي نتائج هذا البرنامج وما الذي ستستفاد البنات منه؟، وهو ما كان دافعا لفريق عمل البرنامج لتطوير الفكرة لتصل إلى هذا الشكل.

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، كلمته للفتيات الخريجات قائلاً: كونوا مثل القطار لا يوقفكم شىء، ولا تلتفتوا لمن سيحاول كسر إرادتكم، طالبا من الجميع الدعاء للزميل الراحل أحمد زيدان عضو التنسيقية، مستطردا: لقد علمني الكثير من الأمور الجميلة وعلى رأسها حب وخدمة الناس فأدعوا له من قلوبكم وكونوا فخورين بأنفسكم وبأنكم خريجي التعليم الفني بمصر.

وتحدثت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التشريعات الداعمة للتعليم الفني، قائلة: إن هذا الجيل من الفتيات محظوظ بأمرين الأول أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة، والثاني لكون فخامة الرئيس أطلق إشارة الإنطلاق للدور المحوري للمجتمع المدني.

وأضافت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم من خلال نوابها بمجلسي الشيوخ والنواب كافة التشريعات الداعمة للتعليم الفني والتي تساهم في تطويره وتغيير الصورة الذهنية التي تراكمت عنه عبر سنوات، وتطوير المدارس بما يتفق مع هذه الاستراتيجية الجديدة.

ووجهت سعيد، التحية لفتيات الخريجين اللاتي أبهرن الجميع بما قدموه من مشروعات، مستطردة: أنا خريجة فنون جميلة وكنت في بداية تخرجي أرسم اللوحات وأبيعها فإلى حد ما نحن أقرباء في العمل اليدوي، وأنا سعيدة حقا وفخورة بكم وبكل ما قدمتموه.