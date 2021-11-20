رئيس جامعة كفرالشيخ يشيد بطلاب فريق كورال الجامعة

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أشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بطلاب فريق كورال الجامعة، لافتا إلى أن الفريق يضم عناصر تتمتع بالموهبة من الطلاب الذين حصدوا مراكز متقدمة بالغناء الجماعي والفردي على مستوي الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتعد ركنًا أساسيًا بجانب الجانب الأكاديمي داخل الجامعة لتنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم مبكرًا، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب من خلال دعمها الكامل لمختلف الأنشطة.

يذكر أن فريق الكورال والموسيقى بجامعة كفرالشيخ شارك في العرض الفني لبرنامج «شارع الفن» الذي عرضته القناة الفضائية المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ال 48 بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات منتخب جامعه كفر الشيخ وذلك بتقديم عدد من الأغاني الوطنية