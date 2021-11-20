بلينكن: أمريكا لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت إن بلاده لديها قلق عميق بشأن استقرار مالي، التي شهدت انقلابين خلال 18 شهرا، وإن الانتخابات المقبلة يجب أن تحترم الجدول الزمني الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

كما أشار بلينكن إلى أن واشنطن لديها مخاوف جدية من الأنشطة الروسية على حدود أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشاطر حلفاءها الأوروبيين القلق العميق بهذا الشأن.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد إعلان أوكرانيا أنها تخشى أن تكون روسيا تستعد لهجوم.