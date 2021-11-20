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الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة

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الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة الجيزة : رفع حالة الطوارئ وانقطاع الكهرباء في مناطق محدودة

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قامت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة برفع حالة الطوارئ واستقبلت غرفة العمليات التي شكلتها المحافظة كافة الشكاوى عن تجمعات المياه بعد هطول الأمطار.

حيث تم رفع تجمعات مياه الأمطار من شارع ربيع الجيزى، وتطهير الصرف الصحي بشارع الأسيوطي من ميدان المنيب، وكذلك بشارع المدرسة ومطلع ومنزل كوبرى وإلى منطقة القصبجي بالتعاون مع رجال المرافق بالمنيب.

فيما شهد محور أنور السادات وكوبري المريوطية الطائر وبالشوارع الرئيسية والفرعية بحي الطالبية سيولة مرورية دون وجود تجمعات لمياه الأمطار. وفي العمرانية عانت عدة مناطق بمتفرغات شارع الثلاثيني من انقطاعات متكررة للكهرباء. في حين شهد شارع الهرم سيولة ومنطقه نفق نصر الدين.

المصرى اليوم

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