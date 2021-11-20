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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني.

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.