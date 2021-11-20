وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

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قال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع منذ الصباح الباكر عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه مديري المديريات بمحافظات الدقهلية – البحيرة – اسكندرية – كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها، واضاف كمال الى ان الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الان وجود أي ازمات بسبب الامطار في المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.
وفي التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات أشار معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن التقرير الوارد من مديري المديريات أكد انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الوزارة يتعدى الثلاثة اشهر واستراتيجي ودقيق مدعم بكل مخبز يصل إلى ثلاثة ايام، مشيرا إلى أن مديريات التموين بتلك المحافظات تعمل على تذليل أي عقبات امام عمل المخابز بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية بالمحافظة.
من جانبه، اكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.