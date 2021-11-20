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وزير يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

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وزير التموين يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار وزير يتابع عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات المُعرضة للأمطار

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قال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن الدكتور على المصيلحي وزير ‏ والتجارة الداخلية، يتابع منذ الصباح الباكر عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار ‏المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه ‏مديري المديريات بمحافظات الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها، واضاف كمال ‏الى ان الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الان وجود أي ‏ازمات بسبب الامطار في المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

وفي التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات أشار معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة إلى أن التقرير الوارد من مديري المديريات أكد ‏انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم، ‏إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الوزارة يتعدى الثلاثة اشهر واستراتيجي ودقيق مدعم بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة ايام، مشيرا إلى أن مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل أي عقبات امام عمل المخابز ‏بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية ‏بالمحافظة.

من جانبه، اكد اللواء خالد عبدالله ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة ‏تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة ‏اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏

المصرى اليوم

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