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يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

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يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

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طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بالاسراع في تنفيذ كل مايتعلق بمشروع التحول الرقمى والميكنة داخل جميع المؤسسات بالدولة لمنع التعامل المباشر بين المواطنين ومختلف المؤسسات التي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ليكون تقديمها إلكترونيًا للقضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري.

وأضاف «حنفى» في بيان له أصدره، اليوم السبت، أن دخلت عصر المدن الذكية والجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وأن المدن الذكية بها بنية تحتية تتحكم بها تكنولوجيا المعلومات والمدن العصرية في العالم تتجه لهذا الاتجاه وأن العاصمة الإدارية ستصبح أول مدينة ذكية في مصر وانها التعامل بها لن يكون ورقياً وإنما على نظام اليكتروني وبها كل ما يحتاجة الموظف في العمل وان الدولة قامت بارشفة أكثر من مليار مستند حكومي للانتهاء من الأرشيف الورقي وتكون أرشفة اليكترونية.

وتابع: «ميكنة المستندات سوف ينهي على (أسطورة مدام ناهد) والختم اللي مش واضح والامضاءات، إضافة إلى أن المنظمة العالمية للشفافية أكدت أن التحول الرقمي يقضي على ٨٠٪ من الفساد الإداري لأنه يمنع طالب الخدمة أن يقابل مقدم الخدمة».

وأكد النائب أن تقديم جميع الخدمات للمواطنين سواء فيما يتعلق بتراخيص البناء والمرور والتعامل مع مكاتب الشهر العقارى وغيرها من المصالح الحكومية الكترونياً لن يقضى على مظاهر الفساد والرشوة فقط ولكن سيجعل المواطن يحصل على مايريد في أسرع وقت وبكل سهولة ويسر لتوفير المال والجهد والوقت معرباً عن ثقته في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على انجاز التكليفات الرئاسية في كل مايتعلق بهذا المشروع المهم.

المصرى اليوم

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