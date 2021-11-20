«تسكين الألم».. بُشرى سارة لمرضى «مسمار الحوض المتحرك» في رسالة دكتوراه بـ «طب بنها»

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حصلت الطبيبة مها جميل السيد الصراوي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية من قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

حملت الرسالة عنوان «فاعلية تسكين الألم» باستخدام السدة العصبية من خلال العضلة القطنية الرباعية، مقارنة بالسدة العصبية من خلال لفافة «العضلة الحرقفية» الموجهين بالموجات فوق الصوتية للمرضى الخاضعين لجراحة مسمار الحوض المتحرك.

ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كلا من: الأستاذ الدكتورمصطفى بيومى حسانين، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، والأستاذ الدكتور رضا خليل كامل، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، والأستاذ الدكتور محمد حامد عبدالرحمن، مدرس التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من: الأستاذ الدكتور رضا خليل كامل، عن المشرفين، والأستاذ الدكتور محمد أحمد إبراهيم الربيعى، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، ممتحن داخلى، والأستاذ الدكتوروليد عبدالمجيد محمد الطاهر، أستاذ التخدير والعناية المركزة بطب عين شمس، ممتحن خارجى، ومنحت الباحثة رسالة الدكتوراة بتقدير امتياز.

الطبيبة مها جميل الصراوي مع لجنة المناقشة والحكم

الدكتورة مها جميل الصراوي خلال مناقشة رسالة الدكتوراة

الطبيبة مها جميل الصراوي مع لجنة المناقشة والحكم