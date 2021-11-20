أخبار عاجلة

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع ) -
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم -
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام» -
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد -
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية -
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته -
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى -
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تسكين الألم».. بُشرى سارة لمرضى «مسمار الحوض المتحرك» في رسالة دكتوراه بـ «طب بنها»

Print
«تسكين الألم».. بُشرى سارة لمرضى «مسمار الحوض المتحرك» في رسالة دكتوراه بـ «طب بنها» «تسكين الألم».. بُشرى سارة لمرضى «مسمار الحوض المتحرك» في رسالة دكتوراه بـ «طب بنها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الطبيبة مها جميل السيد الصراوي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية من قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

حملت الرسالة عنوان «فاعلية تسكين الألم» باستخدام السدة العصبية من خلال العضلة القطنية الرباعية، مقارنة بالسدة العصبية من خلال لفافة «العضلة الحرقفية» الموجهين بالموجات فوق الصوتية للمرضى الخاضعين لجراحة مسمار الحوض المتحرك.

ضمت لجنة الإشراف على الرسالة كلا من: الأستاذ الدكتورمصطفى بيومى حسانين، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، والأستاذ الدكتور رضا خليل كامل، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، والأستاذ الدكتور محمد حامد عبدالرحمن، مدرس التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من: الأستاذ الدكتور رضا خليل كامل، عن المشرفين، والأستاذ الدكتور محمد أحمد إبراهيم الربيعى، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية بطب بنها، ممتحن داخلى، والأستاذ الدكتوروليد عبدالمجيد محمد الطاهر، أستاذ التخدير والعناية المركزة بطب عين شمس، ممتحن خارجى، ومنحت الباحثة رسالة الدكتوراة بتقدير امتياز.

الطبيبة مها جميل الصراوي مع لجنة المناقشة والحكم
الدكتورة مها جميل الصراوي خلال مناقشة رسالة الدكتوراة
الطبيبة مها جميل الصراوي مع لجنة المناقشة والحكم
الطبيبة مها جميل السيد الصراوي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث

تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث

من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع )

من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع )

ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم

ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم

«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام»

«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام»