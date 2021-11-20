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البنك الأهلي يستعيد خدمات مهاجمه أمام

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البنك الأهلي يستعيد خدمات مهاجمه أمام الزمالك البنك الأهلي يستعيد خدمات مهاجمه أمام

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، خدمات مهاجمه أسامة فيصل، خلال مباراة المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، والتي انتهت بفوز سيراميكا، بهدف نظيف.

ويواصل البنك الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد الإثنين، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلي، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، والإسماعيلي بهدف نظيف، وتعرض الهزيمة في مباراتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

المصرى اليوم

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