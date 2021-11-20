موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم السبت نظيره أرسنال في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة للفريقين في ظل الصراع المشتعل بينهما في جدول ترتيب البريميرليج في الأسابيع الأخيرة في ظل الصحوة التي يعيشها فريق آرسنال.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضيفه ارسنال صاحب المركز الخامس بـ 20 نقطة.

وتمثل مباراة اليوم مواجهة خاصة بين نجمي الكرة المصرية محمد صلاح قائد هجوم ليفربول ومحمد النني لاعب وسط فريق ارسنال.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة فريق ليفربول أمام نظيظره أرسنال عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق 8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول أمام ارسنال على أرض ملعب الأنفيلد الشهير في مدينة ليفربول بحضور جماهيري كبير لمؤازرة كتية الألماني يورجن كلوب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة بي. إن. سبورت 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.