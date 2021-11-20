إلغاء رحلات البالون الطائر بسبب سرعة الرياح في غرب الأقصر

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قررت السلطات في الأقصر، اليوم السبت، إلغاء رحلات البالون الطائر، لعدم استقرار الأحوال الجوية، وعدم السماح للشركات بإقلاع البالون من المطار المخصص له بمدينة القرنة غرب الأقصر والتحليق في سماء المدينة، وذلك بسبب سرعة الرياح.

وأعلن العاملون في مطار البالون الطائر، أن قرار إلغاء إقلاع الرحلات في سماء المدينة، اليوم، جاء في إطار الحرص على حياة السائحين، بعد رصد حالة الطقس والتي أكدت عدم صلاحية الحالة الجوية لإقلاع البالون الطائر بسبب سرعة الرياح والتي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، بحيث لا تتخطى سرعة الرياح عن 8 عقدة في الدقيقة.

وتشهد محافظة الأقصر لليوم الثاني على التوالي تقلبات في الأحوال الجوية، إذ تتواجد سحب متقطعة جزئيا، مع هبوب رياح شديدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما تواصل محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.