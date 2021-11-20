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تعاملاته بلغت 11 مليونًا.. ضبط مالك شركة لتجارة الهواتف المحمولة بتهمة تحويل الأموال

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تعاملاته بلغت 11 مليونًا.. ضبط مالك شركة لتجارة الهواتف المحمولة بتهمة تحويل الأموال تعاملاته بلغت 11 مليونًا.. ضبط مالك شركة لتجارة الهواتف المحمولة بتهمة تحويل الأموال

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة بالإسكندرية، لقيامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، واتفاقه مع بعض مواطني تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لأشخاص آخرين في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة، إذ يقوم المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها، في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 11 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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