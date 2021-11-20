أخبار عاجلة

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير -
تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث -
من بينهم خالد الغندور ..مرتضى منصور ..أيمن بهجت قمر (حصاد المشاهير في أسبوع ) -
ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم -
«الداخلية» توزع «بطاطين» على أهالى «المحروسة والسلام» -
إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد -
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بالشرقية -
اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته -
عائلة مارادونا تطالب بتحقيق آخر أمنياته في ذكرى رحيله الأولى -
لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

Print
الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عدم استقرار الطقس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مشيرة أن ذروة عدم الاستقرار والطقس السيئ مستمرة حتى نهاية اليوم.

وناشدت المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وتوقعت استمرار سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

فيما تخف حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل ، كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب على مناطق متفرقة وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بداية من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم والموافق 25 نوفمبر، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وناشدت المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع بسبب الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول درجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 14، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 16.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ كفر الشيخ عن حوادث الوجبات المدرسية : «مفيش تسمم .. والتحاليل اثبتت سلامتها»

محافظ كفر الشيخ عن حوادث الوجبات المدرسية : «مفيش تسمم .. والتحاليل اثبتت سلامتها»

هذه المنطقة تحتل المركز الثالث عالميًا بوفيات حوادث الطرق

هذه المنطقة تحتل المركز الثالث عالميًا بوفيات حوادث الطرق

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في 3 حوادث سير بالمنيا بسبب السرعة الزائدة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في 3 حوادث سير بالمنيا بسبب السرعة الزائدة

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا جديدًا بشأن حوادث مركبات النقل السريع

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا جديدًا بشأن حوادث مركبات النقل السريع