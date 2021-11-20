الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عدم استقرار الطقس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مشيرة أن ذروة عدم الاستقرار والطقس السيئ مستمرة حتى نهاية اليوم.

وناشدت المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وتوقعت استمرار سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

فيما تخف حدة الأمطار كلما تقدمنا لداخل ، كما تنشط الرياح المصاحبة للسحب على مناطق متفرقة وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بداية من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم والموافق 25 نوفمبر، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وناشدت المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع حوادث بسبب الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول درجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 14، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 16.