ما حقيقة نشوب حريق بـ3 محلات بالشرقية؟

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات نشوب حريق بـ3 محلات بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز.

على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأول بعقار مكون من أرضى وطابقين علويين ملك عامل مقهى، حيث قام المذكور بفتح 4 إسطوانات بوتاجاز بالصالة وغرفة النوم وإشعال النيران بهم، محاولاً الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة نظراً لخلافاته مع زوجته وتركها وأنجاله المنزل، مما أدى إلى نشوب الحريق وإنهيار حائط غرفة النوم المطلة على الشارع في واجهة 3 محال تجارية أسفل العقار.

وتبين أنهم ملك 3 أشخاص مما نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة وشقيقه وأحد الأشخاص تصادف مروره أسفل العقار، وعامل بأحد المحال، تم نقلهم جميعاً لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وأسفر عن إحتراق محتويات الشقة وكسر الأبواب الزجاجية والفاترينات للمحلات.

وبسؤال المصابين ومالكى المحال أيدوا ما جاء بالفحص، كما أضافوا بسابقة قيام مالك الشقة بإشعال النيران بالشقة وقيامهم بمنعه، وبسؤال مالك الشقة إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.