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وجه محمد سعد الله احمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، خلال ترأسه غرفة العمليات بالمديرية مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، بضرورة التواجد بين المواطنين وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية لحصول المواطنين على احتياجاتهم.

بدوره قال محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، أنه بالفعل تم التفتيش على أعمال المخابز البلدية في جميع أنحاء المحافظة من خلال إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الرقابة وفريق العمل التابع له، وكذلك قيام جميع الإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب بالتواجد في المخابز والمنافذ التموينية ومحطات تموين السيارات والمطاحن ومستودعات البوتاجاز.

أسفرت الحملات عن استقرار الوضع التمويني بالمحافظة حتى الآن، وقيام جميع الأنشطة التموينية بجميع أنحاء المحافظة بتلبية جميع احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية، كما تتابع غرفة العمليات تطورات الموقف أولا بأول.

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)

"تموين الإسكندرية": الوضع الحالي للمحافظة آمن واحتياجات المواطنين من الخبز والسلع متوفرة (صور)