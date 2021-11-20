تحسبًا للتقلبات الجوية.. محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى (تفاصيل)

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أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الإستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وقال بيان صحفي، السبت، إن المحافظ كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.