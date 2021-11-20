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تحسبًا للتقلبات الجوية.. محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى (تفاصيل)

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تحسبًا للتقلبات الجوية.. محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى (تفاصيل) تحسبًا للتقلبات الجوية.. محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى (تفاصيل)

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أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الإستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال بيان صحفي، السبت، إن المحافظ كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

المصرى اليوم

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