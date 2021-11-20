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استفادة 510 مواطنًا من القوافل الطبية بمركز نحل بوسط سيناء

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استفادة 510 مواطنًا من القوافل الطبية بمركز نحل بوسط سيناء استفادة 510 مواطنًا من القوافل الطبية بمركز نحل بوسط سيناء

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نظم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء قوافل طبية في مستشفي نخل المركزي والوحدة الصحية بقرية الكونتلا بوسط سيناء، وذلك بناء على توجهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء على أن القافلة ضمت أطباء في تخصصات أطفال، نساء وتوليد، جلدية، عظام، أنف وأذن وحنجرة، رمد، وأسنان، إلى جانب والأشعات والتحاليل والدعم النفسي والتوعية الصحية، وقد استفاد من القافلة بالكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان عدد 510 مواطنين.

أشار شوكة إلى تقديم الدعم النفسي لعدد 37 مستفيدًا من المنطقة، والتوعية الصحية لعدد 510 مواطنين، حيث بلغت عدد الخدمات المقدمة خلال القوافل الطبية 1057خدمة متنوعة، استفاد منها نحو 600 شخص.

لفت شوكه إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصرى لإرسال القوافل الطبية لأهالى شمال سيناء، حيث تم ارسال عدة قوافل طبية لأهالى المحافظة في كافة المراكز والمدن لتقديم الدعم الطبى بالكشف والعلاج للمرضى من الأهالي، والتركيز على الدعم النفسى والتوعية الصحية من متطوعى الهلال الأحمر.

المصرى اليوم

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